Die Sonne meint’s dieses Frühlingswochenende gut mit uns. Wir verraten euch, auf dem Weg zu welchen Events ihr euch den Scheitel bräunen könnt.

After-Work-Event – Starte mit DJ-Sounds in deinen Feierabend

Lass den Arbeitsstress hinter dir und genieße erfrischende Drinks in entspannter Atmosphäre. Netzwerken kannst du auch auf der Tanzfläche. Zur Premiere des erstmals stattfindenden „5to9pm Clubs“ gibt es Getränkespecials. Schnapp dir einen Cocktail und lass dich vom DJ-Duo 2disco mit Beats in den Feierabend katapultieren. Der Eintritt ist frei.

5to9pm Club, Urban Spaces - Factory41, Schulze-Delitzsch-Str. 41, Stuttgart-Möhringen, 3.4. 17 Uhr

Moyka live – emotionale Electro Vibes

Moyka bringt ihre Mischung aus Dream und Electropop auf die Bühne und stellt ihr Album „Movies Cars and Heartbreak“ vor. Den Abend eröffnet das Stuttgarter Duo Denise and Demian, das mit Soul, Jazz und elektronischen Klängen improvisiert und sich von der Stimmung des Publikums leiten lässt. Ein Konzert, das Pop und kreative Spontanität verbindet und verschiedene musikalische Welten aufeinandertreffen lässt.

Kulturhaus Schwanen, Winnender Str. 4, Waiblingen, 3.4. 20 Uhr

Book Crush – Finde dein perfektes Buch-Match

Bücher daten? Warum nicht. Bei der Nacht der Bibliotheken kommt es zur Literatur-Edition des Speed-Datings. In einer Runde aus Leseratten stellt jede:r Teilnehmer:in in der Stadtteilbibliothek Stammheim zwei seiner oder ihrer Lieblingsbücher vor. So lernt man die Favoriten anderer Buchliebhaber:innen kennen. Anmelden kann man sich unter stadtteilbibliothek.stammheim@stuttgart.de oder telefonisch via 0711/21 68 08 49.

Stadtteilbücherei, Kornwestheimer Str. 7, Stuttgart-Stammheim, 4.4. 17:30 Uhr

Pflanzen-Paradies – Schnapp dir deine neuen grünen Mitbewohner

Du liebst Pflanzen, aber dein Budget ist eher gering? Kein Problem! Beim Pflanzenbasar im Wizemann findest du grüne Schätze zu kleinen Preisen. Über 150 Zimmerpflanzen-Sorten und stylische Töpfe für den perfekten Look warten darauf, entdeckt zu werden. Außerdem gibt’s Erde, Zubehör, Deko und alles, was deinen Daumen grüner werden lässt. Achtung: Nur Kartenzahlung ist möglich und Hunde müssen draußen bleiben. Kostenlos anmelden kann man sich hier >>>

Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Bad Cannstatt, 4.+5.4. 10-18 Uhr

Geschichtliches Kneipenquiz – Wissen, Raten, Feiern

Wie gut kennst du die Geschichte Stuttgarts? Beim musikalischen Quiz-Abend, der zum fünften Geburtstag des Blogteams des Stadtarchivs Stuttgart, veranstaltet wird, kannst du dein Wissen testen. Im Ritterstüble erwarten einen knifflige Fragen und spannende Preise. Wer besonders gut vorbereitet sein möchte, sollte sich vorher auf dem Blog des Stadtarchivs Archiv0711 mit Wissen versorgen. Andreas Vogel von der Rakete Bar sorgt mit seinen besten 7-Inch-Vinyl-Singles für den perfekten Soundtrack. Anmelden kann man sich per Mail via stadtarchiv@stuttgart.de.

Ritterstüble, Ritterstr. 7, Stuttgart-Süd, 5.4. 19-23 Uhr

Diese Artists schalten die Schwerkraft aus: Luft-Akrobatik im Wizemann

Die Akrobaten von Vertical Arts zeigen kommenden Samstag, wie sexy Kraft sein kann. Mit atemberaubender Akrobatik und kreativen Performances schwingen sie durch die Lüfte im Wizemann.

Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Bad Cannstatt, 5.4. 19 Uhr >>>

Love or Confusion Party mit Vintage-Flohmarkt

Rock, Pop und Psychedelic Beats von DJ Frank Drake erwarten einen bei der „Love or Confusion“-Party. Begleitet wird der Abend von der 60’s Analog Psychedelic Liquid“-Lightshow und einem Retro-Vintage-Flohmarkt. Hier findet man Klamotten, Vinyls und kultige Accessoires. Der Eintritt kostet einen Zehner.

Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 5.4. 21 Uhr

Staatstheater Kostümverkauf: Von der Bühne in den Kleiderschrank

Ob königlicher Umhang, schrille 80er-Jacke oder ein Fantasy-Umhang: Im Fundus des Staatstheaters gibt es Kostüme, Stoffe und Accessoires mit Theatergeschichte. Jeden Monat wartet eine neue Auswahl darauf, entdeckt zu werden, denn was der Fundus entbehren kann, landet im Verkauf – wie diesen Samstag. Der Eintritt ist frei.

Zentrallager der Staatstheater Stuttgart, Zuckerfabrik 19, Stuttgart-Bad Cannstatt, 5.4. 10-14 Uhr

Schon nachmittags tanzen auf Fridas Pier

Wenn die Temperaturen steigen, bedeutet das auf Fridas Pier vor allem eins: Die Outdoor-Saison ist eröffnet. Diesen Samstag ist das Waldtraut-Lichter-Kollektiv am Start und startet schon um 16 Uhr mit Downtempo-Beats und Sonnenanbeter:innen-Musik auf dem Oberdeck. Flechtet euch paar Perlen in den Bart und ab geht der Rave.

Frida blüht mit Waldtraut, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 5.4. 16 Uhr

Gourmet trifft Groove – Die Emil Küchenparty

Hier wird gekocht, gelacht und gefeiert: Mit einem Welcome Drink startet der Abend, während in der offenen Küche des Hallo Emils fünf kreative Gänge entstehen. Die Gerichte sind auch in veganen Optionen verfügbar. Wer neugierig ist, kann dem Team live beim Kochen zuschauen. Aber nicht den Finger in den Teig stecken! Für den richtigen Sound sorgt Chefkoch Ivan, der nebenbei auch DJ ist. Karten gibt es ab 59 Euronen.

Hallo Emil, Inselstr. 14, Stuttgart-Untertürkheim, 6.4. 16-21 Uhr