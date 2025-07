Am Dienstag haben Händler und Kunden auf dem Wochenmarkt in der Stuttgarter Innenstadt den Schillerplatz verlassen müssen. Grund war ein verdächtiger Gegenstand.

Immer wieder kommt es vor, dass auch in Stuttgart Bereiche abgesperrt werden, weil sich dort ein verdächtiger Gegenstand, beispielsweise eine herrenlose Tasche, findet. Am Dienstag allerdings hat ein entsprechender Vorfall in der Innenstadt viel Aufsehen erregt – auch wenn die Sicherheitsbehörden sehr defensiv damit umgehen.

Am Morgen ist im Justizministerium, das am Schillerplatz seinen Sitz hat, ein verdächtiges Päckchen entdeckt worden. Offenbar war die Skepsis so groß, dass die Polizei verständigt worden ist. Die rückte mit einem Großaufgebot an, samt Sprengstoffentschärfern, Feuerwehr und Rettungsdienst. „Wir haben einen Sicherheitsbereich definiert. Zu dem hat auch der Schillerplatz gehört“, sagt eine Polizeisprecherin.

Mehrstündiger Einsatz

Weil dort zu diesem Zeitpunkt der Wochenmarkt aufgebaut war, mussten zahlreiche Menschen das Gebiet verlassen. Und das nicht nur kurz: Laut Polizei begann der Einsatz um kurz nach 9 Uhr. Die Sperre wurde erst um 11.30 Uhr wieder aufgehoben, der Einsatz eine weitere Stunde später beendet.

Ergebnis: Wie so oft in solchen Fällen ist nichts Gefährliches gefunden worden. Neben dem Schillerplatz sind auch Teile des Justizministeriums geräumt worden. Die Mitarbeitenden konnten nach der Entwarnung an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.