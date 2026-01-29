Seit Oktober 2024 reicht die M+S-Kennzeichnung bei Reifen rechtlich nicht mehr aus. Was das Berg-Piktogramm (3PMSF) bedeutet und warum sich ein Blick auf die Reifenflanke lohnt.
16.02.2026 - 00:41 Uhr
Wer in letzter Zeit Winter- oder Ganzjahresreifen gekauft hat, ist sicher über ein kleines Piktogramm auf der Reifenflanke gestolpert: eine Schneeflocke, eingerahmt von einem Berg mit drei Gipfeln. Dieses Zeichen ist weit mehr als nur Dekoration – es ist das Alpine-Symbol, auch bekannt unter dem Kürzel 3PMSF.