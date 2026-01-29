Seit Oktober 2024 reicht die M+S-Kennzeichnung bei Reifen rechtlich nicht mehr aus. Was das Berg-Piktogramm (3PMSF) bedeutet und warum sich ein Blick auf die Reifenflanke lohnt.

Wer in letzter Zeit Winter- oder Ganzjahresreifen gekauft hat, ist sicher über ein kleines Piktogramm auf der Reifenflanke gestolpert: eine Schneeflocke, eingerahmt von einem Berg mit drei Gipfeln. Dieses Zeichen ist weit mehr als nur Dekoration – es ist das Alpine-Symbol, auch bekannt unter dem Kürzel 3PMSF.

Doch was genau bedeutet es, und warum reicht das alte „M+S“-Zeichen nicht mehr aus? Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Was bedeutet das Alpine-Symbol („3PMSF“)?

Die Abkürzung steht für „Three Peak(s) Mountain Snow Flake“ (Dreigipfeliges Berg-Schneeflocken-Symbol). Es kennzeichnet Reifen, die speziell für winterliche Bedingungen entwickelt wurden und ihre Eignung in standardisierten Tests unter Beweis gestellt haben.

Ein prüfender Blick auf die Reifenflanke lohnt sich. Foto: IMAGO/Henricus Lüschen

Unterschied zwischen Alpine-Symbol und „M+S“

Jahrelang war das M+S-Zeichen (Matsch und Schnee) der Standard für Winterreifen. Das Problem: M+S ist keine geschützte Bezeichnung. Reifenhersteller konnten dieses Label nach eigenem Ermessen aufdrucken, ohne dass der Reifen einen einzigen Wintertest bestehen musste.

Selbst manche Sommerreifen für US-Geländewagen trugen das Kürzel, obwohl sie auf Schnee völlig ungeeignet waren. Das Alpine-Symbol (3PMSF) hingegen ist ein echtes Qualitätssiegel.

Anforderungen an Alpine-Symbol

Objektive Tests: Um das Symbol zu erhalten, muss der Reifen einen genormten Bremstest oder Traktionstest auf Schnee absolvieren.

Vergleichbarkeit: Der Reifen muss dabei deutlich bessere Traktionswerte als ein standardisierter Referenzreifen erreichen.

Kurz gesagt: M+S war ein Versprechen des Herstellers, das Alpine-Symbol ist ein Beweis für Wintertauglichkeit.

Alpine-Symbol und M+S – Rechtslage seit Oktober 2024

In Deutschland – wie auch in Österreich – gilt die situative Winterreifenpflicht. Das bedeutet, bei Glatteis, Schneeglätte oder Schneematsch müssen Winterreifen aufgezogen sein.

Hier gibt es nun eine wichtige Neuerung, die viele Autofahrer betrifft, denn seit dem 1. Oktober 2024 gelten Reifen, die nur die M+S-Kennzeichnung tragen, rechtlich nicht mehr als Winterreifen.

Unsere Empfehlung für Sie Deutschland und Nachbarn Hier drohen bis zu 5000 Euro Bußgeld ohne Winterreifen Die Winterreifenpflicht in Europa ist kein einheitliches Regelwerk, sondern ein Labyrinth aus unterschiedlichen Vorschriften – wo man besonders aufpassen muss.

Wer jetzt noch mit alten M+S-Reifen (ohne Schneeflocke) bei winterlichen Verhältnissen fährt, riskiert ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg.

Ausnahme: Es gibt keine generelle Austauschpflicht für das bloße Besitzen der Reifen. Wenn Sie bei trockenem, mildem Wetter im Winter fahren, ist das M+S-Modell theoretisch noch erlaubt – sobald aber Schnee liegt, muss das Auto stehen bleiben oder 3PMSF-bereift sein.

Alpine-Symbol auf der Reifenflanke

Das Alpine-Symbol schafft endlich Klarheit und Sicherheit. Wenn Sie neue Winter- oder Ganzjahresreifen kaufen, ist das Symbol ohnehin Standard.

Sollten Sie jedoch noch ältere Reifen fahren, werfen Sie einen Blick auf die Seitenwand: Finden Sie dort den Berg mit der Schneeflocke? Wenn nicht, ist es Zeit für einen Wechsel.

Dieser Artikel erschien erstmals im Januar 2026 und wurde im Februar aktualisiert.