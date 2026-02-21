Woher die Brezel kommt: Verschlungene Wege eines Kultgebäcks

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter und Mütter. Das gilt erst recht beim Essen und Trinken und der Frage, woher besonders beliebte Speisen kommen. In Neapel streiten sich geschätzt ein Dutzend Gastronomen um die Frage, in welcher Backstube die erste Pizza Margherita geknetet wurde. Der Brezel ergeht es nicht anders: Verschiedene Regionen und Orte reklamieren die Erfindung des verschlungenen Gebäcks für sich – vom Elsass bis nach Tirol will man den Teig erstmals derart elegant verdreht haben.

Die besten Argumente für die Ur-Brezel zeigt Bad Urach vor. Die Kleinstadt auf der Alb präsentiert eine Entstehungsgeschichte, der man kaum widerstehen kann. Eine Story zum Reinbeißen, könnte man sagen.

Ein Bäcker namens Frieder

Der Besucher von Urach wird schnell auf den Kult gehoben, der um das Laugengebäck getrieben wird. Stadtführerin Petra Reichmann kommt bei ihrer Tour durch die Altstadt geradewegs auf den Punkt. Als erste Station läuft sie eine alte Bäckerei an. Hier soll die erste Brezel geformt worden sein, gewissermaßen noch als Prototyp und versuchsweise. Dann erzählt die Stadtführerin, wie es im späten Mittelalter dazu kam.

Ein Bäcker namens Frieder, so heißt es in der Sage, war beim Grafen Eberhard im Bart in Ungnade gefallen. Frieder hatte Frevel begangen und sollte hingerichtet werden. Der Graf gab ihm eine letzte Chance, verbunden mit einer kaum lösbaren Auflage: Er sollte ein Brot formen, durch das die Sonne drei Mal scheint. Der Bäcker lief ratlos in der Backstube hin und her, seine Frau stand vor ihm und verschränkte die Arme. Das war der rettende Gedanke, der Bäcker verschlang den schlanken Teig so geschickt, bis er die Form der heutigen Brezel hatte. Graf Eberhard im Bart, der damals in Urach residierte, war begeistert, als sein Untertan ihm die erste Brezel präsentierte. Sie wurde seither kaum verändert – und ein Klassiker.

Auch in Altenriet will man die Brezel erfunden haben

Kein Wunder, dass ein zweiter Ort die Urheberschaft beansprucht. Auch in Altenriet im Kreis Esslingen geht man davon aus, dass die erste Brezel dort geschlungen wurde. Die Altenrieter richten jedes Jahr an Palmsonntag ihren Brezelmarkt aus. Wie zum Beweis tummeln sich im Gemeindewappen zwei Brezeln. Auffällig ist, dass Urach und Altenriet sich derselben Gründungssage bedienen: der angeklagte Beck soll ein Brot schaffen, durch das die Sonne drei Mal scheint.

An höherer Stelle ist der Brezelstreit längst entschieden. Cem Özdemir besuchte 2022 seinen Geburtsort Bad Urach und verkündete, dass die Brezel ins Immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen gehört. Der Grünen-Politiker war damals Minister für Ernährung und Landwirtschaft und gewissermaßen von Berufs wegen mit Backwaren befasst, zumal wenn sie vegetarisch sind.

Fest steht: Die Brezel ist eine schwäbische Kreation

Über allem innerschwäbischen Streit um Herkunft und Kinderstube scheint eines festzustehen: Die Brezel ist eine schwäbische Kreation. Die bayrische Brezn unterscheidet sich nicht nur in der Schreibung; sie hat auch dickere Ärmchen, während ihre württembergische Schwester dünner geformt ist und damit knackiger ausfällt. Versöhnlich klingt, was der frühere Stuttgarter OB Manfred Rommel über dieses Backwunder einst dichtete: „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel; die Lösung heißt die Laugenbrezel.“ Die Ode auf das Backwerk endet mit dem Reim: „Sie erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel.“