Schnelle Radioblitze (Fast Radio Bursts, FRB) dauern nur wenige Millisekunden, können aber so viel Energie freisetzen wie die Sonne im Laufe von 10 000 Jahren. Entdeckt wurde das Phänomen 2007. Seitdem sorgen sie für Kopfzerbrechen bei Himmelsforschern: plötzliche Ausbrüche von Radiostrahlung in fernen Galaxien, die nur wenige Millisekunden andauern.

Woher stammen die mysteriösen Radioblitze?

Sich wiederholende schnelle Radioblitze sind ein für die Wissenschaft besonders interessanter Sonderfall. Es ist auszuschließen, dass die sich wiederholenden schnellen Radioblitze durch Katastrophen entstanden sind, bei denen ihre Quelle zerstört wird.

Ein FRB durch das Verschmelzen von zwei Neutronensternen oder eines Neutronensterns mit einem Schwarzen Loch beispielsweise kann sich nicht wiederholen.

Die 66 mobilen, ausrichtbaren Parabolantennen des Radioteleskop-Observatoriums ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) erspähen bei San Pedro de Atacama in der chilenischen Chajnantor-Hochebene nach Radiowellen aus dem Weltall. Foto: dpa

Welche Rolle spielen Magnetare?

Rätsel geben den Astronomen auch von ihnen registrierte Radioblitze mit besonders großer Wellenlänge von knapp einem Meter auf. Dass es sich dabei um Botschaften von Leben in fernen Galaxien handelt, ist ebenfalls extrem unwahrscheinlich.

Ein seltener Gammastrahlen-Ausbruch, ausgelöst durch die Kollision von Sternen oder deren Überreste nahe einem supermassiven Schwarzen Loch Foto: Imago/Science Photo Library

Jetzt ist ein Forscherteam aus den USA der Lösung dieses Rätsels einen großen Schritt näher gekommen: Offenbar entstehen diese mysteriösen kurzen Radioblitze durch Neutronensterne mit starken Magnetfeldern – sogenannte Magnetare. Allerdings durch ganz besondere Magnetare, wie die Wissenschaftler im Fachblatt „Nature“ berichten.

Einfluss von Kernkollaps-Supernovae

„Magnetare entstehen zumeist durch Kernkollaps-Supernovae“, erläutern Kritti Sharma vom California Institute of Technology und ihre Kollegen. Darunter verstehen Astronomen das Ende eines großen, massereichen Sterns.

Hat er seinen nuklearen Energievorrat verbraucht, so stürzt sein Inneres – der Kern – zusammen und es entsteht ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern, während die äußere Hülle des Sterns explosionsartig ins All abgestoßen wird.

Die frisch entstandenen Neutronensterne besitzen oft starke Magnetfelder. Und die Art der Strahlung von Radioblitzen deutet auf solche Magnetare als Ursprung des Phänomens.

Das Problem: Magnetare finden sich vor allem in Regionen mit sehr jungen Sternen. Radioblitze kommen mitunter aber auch aus Gebieten mit sehr alten Sternen. Doch obwohl Radioteleskope seit der ersten Entdeckung über Tausend dieser Ausbrüche registriert haben, ist nur bei wenigen davon der genaue Ursprungsort im Kosmos bekannt.

Illustration einer Supernova: Hier dDie Supernova 1604 (SN1604), auch Keplers Supernova oder Keplers Stern genannt. Foto: Imago/Panthermedia

Ursprungsgalaxie von 26 Radioblitzen entdeckt

Hier hat das Team um Sharma angesetzt: Mithilfe einer speziellen Antennenanlage, dem Deep Synoptic Array (DSA) in Kalifornien, gelang es den Forschern, bei 26 Radioblitzen die Ursprungsgalaxie aufzuspüren.

Damit konnte das Team die Anzahl der Radioblitze, für die der Ursprung bekannt ist, verdoppeln. Wie sich zeigte, waren jedoch viele der Galaxien zu weit entfernt für weitere Beobachtungen.

Lediglich 20 der insgesamt 52 Sternsysteme erwiesen sich als geeignet, um mit Hilfe weiterer Beobachtungen mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii und dem Hale-Teleskop auf dem Mount Palomar die Massen der Galaxien genau zu bestimmen. Und dabei stießen die Wissenschaftler auf eine Überraschung.

Aus Aufnahmen in den Bereichen des sichtbaren Lichts (rot) und der Röntgenstrahlen (blau) zusammengefügte Aufnahme des Pulsars im Krebsnebel (M 1). Es zeigt Nebelgase in der Umgebung, die durch das Magnetfeld des rotierenden Pulsars Foto: Nasa/CXC/ASU/J. Hester et al.

Zunächst einmal bestätigten die Keck-Beobachtungen, dass Radioblitze ihren Ursprung in Regionen mit vielen jungen Sternen haben. Doch unerwartet für die Forscher liegen diese Regionen bevorzugt in großen Galaxien, die ungewöhnlich viel Sterne enthalten.

Im Gegensatz dazu treten Kernkollaps-Supernovae jedoch in allen Galaxien, ob groß oder klein, gleich häufig auf. Gewöhnliche Magnetare, die auf diesem Weg entstehen, können also nicht die Quelle der Radioblitze sein, folgern die Wissenschaftler.

Verschmelzung und Kollaps großer Sterne

Stattdessen verweisen Sharma und ihre Kollegen auf eine andere Möglichkeit der Entstehung von Magnetaren: die Verschmelzung zweier großer Sterne mit anschließendem Kollaps.

Im Kosmos gibt es viele Doppelsterne und in manchen Fällen umkreisen sich die beiden Sterne auf einer so engen Bahn, dass sie schließlich miteinander verschmelzen. Der Clou: Solche Verschmelzungen sollten tatsächlich in großen Galaxien häufiger auftreten als in kleineren.

Ein Magnetar ist ein Pulsar (Neutronenstern) mit extrem intensiven Magnetfeldern, die etwa tausendmal stärker sind als sonst bei Neutronensternen üblich. Foto: Imago/Depositphotos

Denn große und kleine Galaxien unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung: Die großen Systeme enthalten deutlich mehr schwere Elemente. Und die Häufigkeit schwerer Elemente beeinflusst, wie Sterne sich entwickeln. Wie die Astronomen betonen, sind Sterne in einer Umgebung mit mehr schweren Elementen größer und können deshalb leichter miteinander verschmelzen.

Ed-Illustration des extrasolaren Gammastrahlenausbruchs eines Magnetars. Foto: Imago/Depositphotos

Nun gilt es, diesen Ansatz mit weiteren Beobachtungen zu untermauern. Das von dem Team benutzte Deep Synoptic Array kann typischerweise pro Monat bei einem Radioblitz den Ursprung mit ausreichender Genauigkeit bestimmen. Doch in den kommenden Jahren könnten Verbesserungen bei weiteren Radioteleskopen diese Anzahl erheblich erhöhen und so vielleicht das Rätsel der Radioblitze endgültig lösen.

Info: So funktionieren Radioteleskope

Teleskope

Die Erkundung des Firmaments mit Hilfe optischer Teleskope ist älter als die Radioastronomie, die erst nach 1945 entstand. Mittels sogenannter Interferometer können die Wissenschaftler Radiowellen messen, die Teil der elektromagnetischen Strahlung sind, die von kosmischen Quellen wie Sternen ausgesandt wird. Für das menschliche Auge sind diese Wellen unsichtbar. Sie müssen mit Hilfe von parabolisch geformten Metallflächen, die wie ein Hohlspiegel Radiowellen sammeln, empfangen und von Hochleistungscomputern in eine Signalsprache übersetzt werden.

Radiowellen

Die Teleskope bündeln keine Lichtquellen wie das Hubble-Weltraumteleskop, sondern Radiowellen im Bereich von drei bis 0,3 Submillimeter-Strahlung. Je größer und feiner die Auflösung ist, desto größer auch die Datenmenge. Zum Vergleich: Die für Radio und Fernsehen genutzten Wellen haben eine Größenordnung von drei bis 300 Metern. Das Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel beispielsweise gehört mit 100 Meter Durchmesser zu den leistungsfähigsten Teleskopen für die kurzwellige Radiostrahlung von sechs Millimetern bis 70 Zentimeter.