Woher kommt all die Wut?

Über Jahrhunderte war der Mensch vor der Wut auf der Hut. Doch inzwischen ist sie ein allgegenwärtiges Phänomen. Woher kommt all die Wut – und wie schafft man es, sie produktiv einzusetzen?

Axel Veiel 05.09.2024 - 18:07 Uhr

Der Umgang mit Gefahrgut will gelernt sein. Stößt man im heimischen Haushalt darauf, greifen bewährte Reflexe. Man fasst das Zeug mit spitzen Fingern an, verstaut es gut verschlossen an schwer zugänglichem Ort. Oder man entsorgt es im Sondermüll.