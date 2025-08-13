In vielen deutschen Städten ist öffentliches Grillen wegen der starken Vermüllung zum Streitthema geworden. In Köln versuchen sogenannte Grill-Scouts, mit Würstchen-Brutzlern ins Gespräch zu kommen.
13.08.2025 - 06:00 Uhr
Köln - Vera Drewke hat eine Aufgabe, die es so auch im Vatikan geben könnte - bei einer Papstwahl: Sie wartet auf weißen Rauch. Nur, dass er in ihrem Fall nicht aus einem Schornstein über der Sixtinischen Kapelle aufsteigt, sondern irgendwo zwischen Klappstühlen, Bluetooth-Boxen und Trekking-Sandalen. "Ich sehe Rauchschwaden!", verkündet Drewke nun. Zusammen mit Sabrina Scholtisseck und Nisa Bagci, ihren Kolleginnen, zieht sie los.