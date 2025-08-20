Der Gastronom Matthias Hönes verteilt 35 000 Euro Spenden aus einer Einheitspreis-Aktion für Speisen in Waiblingen an Hilfsorganisationen.
20.08.2025 - 16:00 Uhr
Mitten drin im Trubel im CBC-Biergarten im Schützenhaus in Korb steht eine Gruppe von glücklichen Menschen, die nicht wegen des Rostbratens für 7,90 Euro gekommen sind. Der Gastronom Matthias Hönes hat mit seiner Idee eines Einheitspreises für alle Speisen auf der Karte plus einer freiwilligen Spende, bundesweit für Furore gesorgt – und viel Gutes bewirkt.