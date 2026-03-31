Wohnbau in Hildrizhausen: Wohnen im Grünen und doch nicht ab vom Schuss

Das Unternehmen KWE baut in Hildrizhausen ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen. Der Standort ist naturnah und bietet eine gute Anbindung an die Infrastruktur.

Mit einem symbolischen Spatenstich startete das Unternehmen Kommunale Wohnbau Ehningen (KWE) am vergangenen Montag ihr neuestes Bauprojekt in Hildrizhausen. Bis Herbst 2027 soll im Baugebiet Rosneäcker zentrums- und naturnah ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen für Familien, Paare und Singles entstehen. „Kurze Wege zum Ortskern, eine gute Versorgung mit Kinderbetreuung und Grundschule sowie ein vielfältiges Freizeitangebot“, beschreibt KWE-Geschäftsführer Jochen Widenmaier die Pluspunkte des Vorhabens und nennt zudem den öffentlichen Nahverkehr und die Anbindung an die Metropolregion Stuttgart durch die Nähe zur Autobahn A 81.