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  6. Wohnen im Grünen und doch nicht ab vom Schuss

Wohnbau in Hildrizhausen Wohnen im Grünen und doch nicht ab vom Schuss

Wohnbau in Hildrizhausen: Wohnen im Grünen und doch nicht ab vom Schuss
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Offizieller Spatenstich für das neue KWE-Projekt in Hildrizhausen mit unter anderen Lukas Rosengrün, Bürgermeister Ehningen und KWE-Aufsichtsratsvorsitzender, KWE-Geschäftsführer Jochen Widenmaier und Matthias Schöck, Bürgermeister Hildrizhausen (3. bis 5. von links). Foto: KWE

Das Unternehmen KWE baut in Hildrizhausen ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen. Der Standort ist naturnah und bietet eine gute Anbindung an die Infrastruktur.

Mit einem symbolischen Spatenstich startete das Unternehmen Kommunale Wohnbau Ehningen (KWE) am vergangenen Montag ihr neuestes Bauprojekt in Hildrizhausen. Bis Herbst 2027 soll im Baugebiet Rosneäcker zentrums- und naturnah ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen für Familien, Paare und Singles entstehen. „Kurze Wege zum Ortskern, eine gute Versorgung mit Kinderbetreuung und Grundschule sowie ein vielfältiges Freizeitangebot“, beschreibt KWE-Geschäftsführer Jochen Widenmaier die Pluspunkte des Vorhabens und nennt zudem den öffentlichen Nahverkehr und die Anbindung an die Metropolregion Stuttgart durch die Nähe zur Autobahn A 81.

 

Eine Photovoltaikanlage liefert umweltfreundlichen Strom

Im Jahr 2023 hat das Wohnbauunternehmen KWE das Grundstück Rosnestraße 26 im Neubaugebiet Rosneäcker von der Gemeinde Hildrizhausen erworben. Entstehen sollen in dem nun begonnenen Mehrfamilienhaus acht komfortable Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen mit Grundflächen von 62 bis 104 Quadratmetern, jede davon mit Gartenteil, (Dach)Terrasse oder Balkon. Das geplante Gebäude verfügt über drei Wohnebenen und eine Tiefgarage mit acht Stellplätzen sowie Abstellräume zu jeder Wohnung im Untergeschoss. Ein zentrales Treppenhaus sowie ein Aufzug erschließen das Wohngebäude im Rosneäcker vom Untergeschoss bis zum Dach.

Der Klimaschutz ist bei dem Wohnungsbauprojekt in Hildrizhausen ebenfalls berücksichtigt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Flachdach wird umweltfreundlichen Strom liefern. Die energietechnische Ausführung erfolgt den Angaben von KWE zufolge nach neusten Standards mit einer zentralen Warmwasserheizung und -versorgung sowie einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Speicher und Puffer.

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