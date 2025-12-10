Wohnbau in Leonberg Bald geht’s los: 123 neue Wohnungen in der Berliner Straße
Die Entwicklung des neuen Wohnquartiers in Leonberg kommt voran – und wird teurer als geplant. Denn neue Gutachten offenbaren belastetes Erdreich
Die Stadt Leonberg treibt die Entwicklung des neuen Wohngebiets an der Berliner Straße weiter voran. In dem neuen Quartier sollen 123 Wohneinheiten entstehen. Bei der Verteilung der unterschiedlichen Wohnformen strebt die Stadt eigenen Angaben nach eine gute Mischung der zukünftigen Bewohner, ihrer Bedürfnisse, den passenden Angeboten und resultierenden Eigentumsverhältnissen an. Die geförderten Sozialmietwohnungen sind deshalb auch Bestandteil aller vier Gebäude. 40 Wohnungen (30,5 Prozent) sind als bezahlbarer Wohnraum beziehungsweise Sozialmietwohnungen vorgesehen.