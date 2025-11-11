Der Schaden geht in die Millionen – wenige Tage nach dem Brand bei der Wohnbau Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) ist nicht klar, wie viel die Versicherung zahlt.
11.11.2025 - 12:57 Uhr
Kim Hasenhündl wirkt drei Tage nach dem verheerenden Brand in seinem Betrieb äußerlich gefasst. Er sitzt im Besprechungszimmer der Wohnbau Oberriexingen, deren Geschäftsführer er ist. Neben ihm sein Bruder Stefan, Leiter der Laserschneiderei – auch er beklagt den Verlust der Halle, die seit Freitagnachmittag einsturzgefährdet ist und wohl abgerissen werden muss. Geschätzter Schaden bisher: 1,6 Millionen Euro. Ein Tiefschlag, den die beiden Brüder erst mal verarbeiten müssen.