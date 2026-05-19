Wohnbebauung in Göppingen Anlieger sorgen sich um Wohnquartier
Im Göppinger Wohngebiet am Waldeck schwelt ein Konflikt um einen geplanten Neubau: Gut besucht war jetzt eine Bürgerveranstaltung in der Kopernikusstraße.
Im Göppinger Wohngebiet am Waldeck schwelt ein Konflikt um einen geplanten Neubau: Gut besucht war jetzt eine Bürgerveranstaltung in der Kopernikusstraße.
Auf großes Interesse ist eine Bürgerveranstaltung im Waldeck gestoßen: 85 Personen kamen in die Kopernikusstraße, um sich über ein umstrittenes Bauvorhaben und die damit verbundenen Sorgen und Bedenken der Anliegerinnen und Anlieger zu informieren. Auch sechs Stadträte aus vier unterschiedlichen Fraktionen waren vor Ort. Die Diskussion sei sachlich und konstruktiv verlaufen, teilte Alexander Heim von der Interessengemeinschaft der Anlieger am Wochenende mit. Im Mittelpunkt habe erneut das Ziel einer verträglichen Bebauung und einer Entwicklung gestanden, „die sich in das bestehende Umfeld einfügt und die Interessen der Anwohner berücksichtigt“.