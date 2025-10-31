Wohncontainer-Malaise in Renningen Wegen Mängeln: 1,7 Mio. Euro teure Flüchtlingsunterkunft steht weiter leer
Zwei Containeranlagen in Renningen sollen Geflüchteten und Wohnungslosen dienen. Doch nur eine davon soll zum neuen Jahr bezogen werden.
Die eine ist dunkelgrau, die andere weiß. Die eine soll zum neuen Jahr bezogen werden, die andere steht seit mehr als einem Jahr leer. Auf dem Festplatz und am Vereinsdorf Renningen stehen sich seit September zwei Containerunterkünfte für Geflüchtete und Wohnungslose unmittelbar gegenüber.