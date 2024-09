Bisher wird vor allem Neubau staatlich gefördert. Doch viele alte Häuser stehen leer. Wer ihnen neues Leben einhaucht, kann ab morgen auch auf Hilfe hoffen.

dpa 02.09.2024 - 13:19 Uhr

Berlin - Familien, die ein altes Haus kaufen und sanieren, können künftig mit Förderung vom Staat rechnen. Das Programm "Jung kauft Alt" gehe am Dienstag an den Start, kündigte ein Sprecher des Bauministeriums in Berlin an. Zielgruppe sind demnach Familien mit minderjährigen Kindern und kleinen bis mittleren Einkommen. Gefördert wird über zinsverbilligte Kredite der staatlichen Förderbank KfW. In diesem Jahr stünden dafür 350 Millionen Euro zur Verfügung.