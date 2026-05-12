Wohneinrichtung und Psychologie: Sofa auf Wanderschaft – Was steckt hinter dem Drang, die Wohnung umzugestalten?

Manchmal stehe ich im Wohnzimmer und stelle mir vor, wie es aussähe, wenn das Sofa nun hier und die Kommode dort stünde. Das kleine Regal könnte dann an diese, der Beistelltisch an jene Wand rücken. Wäre das nicht toll, mit dem Sessel direkt vor dem Fenster, mit viel Tageslicht zum Lesen? Oft lasse ich meine Ideen noch ein paar Tage sacken. Manchmal aber auch nicht. Dann stelle ich die Möbel sofort an ihren neu auserwählten Platz – zum Leid oder auch zur Freude so mancher Mitbewohner und Freunde. „Oh, wie sieht’s denn hier aus??!“, heißt es dann. Oder auch: „Ah, war es mal wieder so weit“.