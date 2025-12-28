Nicht nur in Großstädten werden Wohnungen und Häuser wieder teurer. Fachleute rechnen im neuen Jahr mit einem weiteren Preisanstieg. Das hat mehrere Gründe.
28.12.2025 - 04:00 Uhr
Frankfurt/Main - Nach teils deutlichen Preisrückgängen müssen Käufer von Wohnungen und Häusern wieder mehr bezahlen. Daran dürfte sich nach Einschätzung von Experten auch 2026 nichts ändern. Der Immobilienexperte Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erwartet, dass die Preise für Wohnungen und Häuser dann weiter anziehen. "Ich rechne mit einem moderaten Anstieg von drei bis vier Prozent, aber nicht rasant wie in den 2010er Jahren."