Wohnen im Kreis Ludwigsburg Rewe springt ab – wer rückt im Mega-Neubaugebiet nach?
Das größte Neubaugebiet im Landkreis Ludwigsburg entsteht in Oberstenfeld. Rewe ist beim Supermarkt draußen – aber Ärzte sollen zugesagt haben.
Bei Wolfgang Matt laufen die Fäden zusammen. Der Geschäftsführer der Levkas GmbH, einer Tochter der Volksbank Backnang, rechnet im Jahr 2028 mit den ersten Häusern im Mega-Neubaugebiet Bottwarwiesen in Oberstenfeld. Doch schon vorher soll ein Supermarkt in Betrieb gehen.