Im Kreis Ludwigsburg leben viele Menschen im Eigentum – dennoch gibt es eine „Verlierer-Generation“, die kaum Chancen auf das Leben in den eigenen vier Wänden hat.
17.03.2026 - 16:00 Uhr
Das Pestel-Institut hat im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) eine Untersuchung zum Wohneigentum im Landkreis Ludwigsburg vorgelegt. Demnach gibt es dort rund 136.700 Wohnungen, die von ihren Eigentümern selbst genutzt werden. Für diese Wohnungen fällt keine Miete an. 46 Prozent dieser Eigentümer leben in einer Eigentumswohnung.