Pastellrosa, wie es auch Barbie gefallen würde oder lieber gemütlich mit Holzofen-Flair? Wir zeigen die schönsten Badezimmer aus Architektenhäusern in Stuttgart und drumherum – und schauen auf Trends im Bad.

Sandra Hartmann 17.12.2024 - 19:15 Uhr

In den 1970er und 1980er Jahren gab es sie in olivgrün und kaffeebraun: Badezimmer in deutschen Häusern bestachen durch ihre unvergesslich kräftige Farbgebung. In den 1990ern war man da schon wieder etwas zurückhaltender unterwegs. Anfang des 21. Jahrhunderts neigten die Deutschen wieder verstärkt zu weiß als Grundton in Kombination mit bunten Kachelornamenten oder Fliesenböden in dunklen Farben wie grün oder blau. Dann folgte innen wie außen die Betonoptik – Granit, Marmor, Stein, Hauptsache in Grau, kühl und klare Kontraste sollten es sein.