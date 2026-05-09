Wohnen in Echterdingen Warum im „KaepseLE“ vor allem kleine Wohnungen entstehen
Mit dem Projekt „KaepseLE“ sollen nicht nur neue Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen entstehen, sondern auch bestehender Wohnraum in der Stadt frei werden.
Mit dem Projekt „KaepseLE“ sollen nicht nur neue Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen entstehen, sondern auch bestehender Wohnraum in der Stadt frei werden.
Oberbürgermeister Otto Ruppaner war beim Bürgerdialog zum Stadtentwicklungsprojekt „KaepseLE“ ein begehrter Gesprächspartner. Um ihn und ein Modell des künftigen Wohnquartiers auf den Goldäckern scharten sich die meisten der interessierten Bürger, die ins Walter-Schweizer-Kulturforum gekommen waren, um sich über das geplante Großbauprojekt zu informieren.