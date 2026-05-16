Die Stadt will in Oberaichen Wohnblocks sanieren und aufstocken. Ende des Jahres soll es losgehen. Bis dahin muss zumindest ein Gebäude geräumt sein.
16.05.2026 - 10:00 Uhr
Die drei Wohnblöcke an der Straße Im Wäldle in Oberaichen wurden in den 1970er Jahren gebaut. Viel Geld ist in die Instandhaltung der Mehrfamilienhäuser 33, 35 und 37 in den vergangenen Jahren nicht geflossen. Nun will die Stadt die Gebäude, die direkt neben der Autobahn A8 liegen, energetisch sanieren und um ein weiteres Stockwerk aufstocken. Am Dienstagabend soll der Baubeschluss dafür im Gemeinderat fallen. Die Stadträte des Technischen Ausschusses haben in ihrer jüngsten Sitzung bereits grünes Licht gegeben.