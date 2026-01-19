Die Sanierung der städtischen Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen geht weiter: 15 Gebäude sollen bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Für einen Neubau fehlt das Geld.
Das umfangreiche Sanierungsprogramm für die städtischen Wohnungen in Leinfelden-Echterdingen nimmt Fahrt auf. Insgesamt geht es um 15 Gebäude. Ein wichtiges Ziel ist es, die Gebäude bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu betreiben. In Oberaichen geht es um drei Mehrfamilienhäuser in der Straße Im Wäldle sowie um ein Mehrfamilienhaus in der Felixstraße. Weitere Häuser stehen in den kommenden Jahren auf dem Plan. Mögliche Neubauprojekte wurden dagegen auf Eis gelegt. „Angesichts der angespannten Haushaltslage sind in der mittelfristigen Finanzplanung derzeit nur Haushaltsmittel für die energetische Sanierung der städtischen Wohngebäude vorgesehen“, sagt die Leiterin des Amts für Immobilie Anja Schubert.