Wohnen in Ostfildern Mietspiegel liegt auf Eis – Trotzdem soll Mietpreisbremse greifen
Die Stadt Ostfildern setzt im angespannten Wohnungsmarkt auf die Mietpreisbremse. Für eine umfassende Übersicht ist aus Sicht der Stadträte aber kein Geld da.
Die Stadt Ostfildern setzt im angespannten Wohnungsmarkt auf die Mietpreisbremse. Für eine umfassende Übersicht ist aus Sicht der Stadträte aber kein Geld da.
Überteuerte Mieten wollen die Kommunen verhindern. Deshalb gibt es die Mietpreisbremse. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt darf die Miete bei Neuvermietung höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Das gilt auch für Ostfildern. Was dort allerdings fehlt, ist ein Mietspiegel. Die Grünen und die SPD haben deshalb im Gemeinderat beantragt, dieses Instrument zu erstellen.