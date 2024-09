Ganz ehrlich: Viele Menschen sind Raumverschwender, zumindest in unseren Breitengraden. Zahllose Einfamilienhäuser mit konventionellen Grundrissen werden nur zum Teil sinnvoll bewohnt, oft stehen Zimmer leer oder die Räume verwandeln sich mit der Zeit in zugestellte Lagerboxen für Alltagsplunder.

Es geht auch anders. Anspruchsvolle Architektur lässt sich auf minimaler Fläche umsetzen, das wird anhand der steigenden Anzahl von beeindruckenden Mikrohäusern in Deutschland deutlich. Die Anforderungen an ambitionierte Bauherrschaften und Architekturbüros sind angesichts des Klimawandels gerade im urbanen Raum besonders hoch.

Dennoch: Wer Platz spart, verbraucht auch weniger Material und Energie, die Reduktion aufs Wesentliche ist in dicht bebauten historischen Ortskernen mit schmal bemessenen Grundstücken das Gebot der Stunde, welches nur auf den ersten Blick Komfortverzicht bedeutet. Das preisgekrönte fünfstöckige Wohnhaus von Heinrich Binder in der historischen Mitte Tuttlingens beispielsweise ist zwei Badetücher breit und fügt sich geschmeidig in die Altstadtsilhouette ein. In Kirchheim unter Teck haben Mehr*Architekten bei einem Lückenfüller-Haus für eine junge Familie den Raum in die Höhe geöffnet, um ein großzügiges Wohngefühl zu kreieren.

Das Einfamilienhaus mit Streckmetallmantel in Stuttgart steht auf dem Platz einer ehemaligen Garage. Foto: Thomas Sixt Finckh

Und in Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch planten Finckh Architekten zwar nicht im Stadtkern, das Grundstück ließ aber trotzdem nur eine extrem schmale Bebauung mit rund vier Metern Breite zu. Keine Frage, die Ästhetik des skulpturalen Baus mit dem Slim-Fit-Metall-Anzug überzeugt formal auf, wer hier wohnt, verliert nicht, er gewinnt.

Klingt doch alles wunderbar: Wenig Flächenverbrauch, alles durchdacht und nachhaltig gebaut, dazu ein außergewöhnliches Design – was will man mehr?

