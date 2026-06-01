Wohnen in Wimsheim Besonderes Wohnprojekt: Mikrohäuser für 360 000 Euro
Drei Minihäuser auf eigenem Grund: Der Initiator Sascha Weisel erklärt, warum seine kleinen Häuser keine Tiny Houses sind – und für wen sie interessant sein könnten.
Drei Minihäuser auf eigenem Grund: Der Initiator Sascha Weisel erklärt, warum seine kleinen Häuser keine Tiny Houses sind – und für wen sie interessant sein könnten.
In Wimsheim könnten bald drei neue Wohnhäuser entstehen. Das ist im Neubaugebiet Frischegrund an sich nichts Besonderes. Dort werden seit Jahren Wohnhäuser unterschiedlicher Größe errichtet. Doch die jetzt im Gemeinderat vorgestellten Gebäude haben ein anderes Format: Es handelt sich um Mikrohäuser, wie sie der Projektträger Sascha Weisel nennt.