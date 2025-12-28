Nicht nur in Großstädten werden Wohnungen und Häuser wieder teurer, der Druck auf die Mieten ist hoch. Daran dürfte sich auch im neuen Jahr nichts ändern. Dafür sprechen mehrere fundamentale Gründe.
28.12.2025 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Main - Der Wirtschaftskrise zum Trotz: Nach teils deutlichen Preisrückgängen in den vergangenen Jahren müssen Käufer von Wohnungen und Häusern wieder mehr bezahlen. Schon seit Monaten ziehen die Immobilienpreise an. Gerade in den Ballungsräumen ist günstiger Wohnraum kaum zu finden und der Druck auf die Mieten hoch.