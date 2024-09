Esma Öztürk machte als Migrantenkind Karriere im Gesundheitsbereich. In Stuttgart hat sie die erste türkische Demenz-WG des Landes mit aufgebaut.

Andreas Steidel 20.09.2024 - 10:35 Uhr

Esma Öztürk fühlt sich in der türkischen Sprache ganz zu Hause. Sie träumt darin, schwelgt in Erinnerungen, flucht zuweilen auch mal und jubiliert. Dabei wurde sie in Deutschland geboren und hat auch einen deutschen Pass. „Türkisch“, sagt sie in akzentfreiem Deutsch, „ist eine Gefühlssache, eine Herzensangelegenheit.“