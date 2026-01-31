Wohnheim in Kornwestheim Umstrittene Immobilie: Gluckerschule setzt Mieter vor die Tür
Nur Schüler der Berufsfachschule dürfen im Gebäude in der Bolzstraße in Kornwestheim bleiben. Andere Bewohner landen auf der Straße – und verstehen nicht warum.
Groß oder komfortabel ist das Zimmer im Dachgeschoss nicht, das Rolf Deuschle derzeit noch bewohnt. Doch der 50-Jährige war froh, dass er in den vergangenen drei Jahren eine bezahlbare Bleibe in Kornwestheim hatte. Nun ist der Facharbeiter erneut auf verzweifelter Wohnungssuche. Wie mehrere andere Nachbarn in dem Gebäude in der Bolzstraße 25 hat er die Kündigung erhalten. Damit bekommt Diskussionen um das Gebäude in der Kornwestheimer Weststadt eine weiter Dimension – erst ging es um Flüchtlingsunterbringung, dann gründete sich eine Bürgerinitiative und jetzt beschweren sich die Mieter