In Stuttgart wie im Land fehlen Tausende Wohnungen. Warum das so ist, zeigt eine Studie des Marktforschungsinstituts IVD. Die Situation ist angespannt – trotz einer Ausnahme.
09.08.2025 - 06:00 Uhr
Der Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg wie auch in der Landeshauptstadt Stuttgart bleibt angespannt. Ein zentrales Problem: die weiterhin niedrige Zahl an Baugenehmigungen. Stephan Kippes vom Marktforschungsinstitut IVD warnt in seiner neuesten Analyse vor einer weiteren Verschärfung der Krise, falls Städte und Gemeinden nicht noch stärker als bisher mit gezielten Maßnahmen etwas gegen den Wohnraummangel unternehmen sollten.