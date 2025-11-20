Die Landeshauptstadt will ihre Pläne für den weiteren Bau neuer Wohnmodule für Flüchtlinge zu den Akten legen. Die bereits konkreten Absichten für die Jahre 2026 und 2027 waren vor einigen Wochen nicht öffentlich in einem Ausschuss des Gemeinderates vorgestellt worden. Dabei geht es in der sogenannten 6. Tranche um fünf Standorte, teils auch mit Aufstockungen und Erweiterungen zum Beispiel in Degerloch (Guts-Muths-Weg) und Möhringen (Lautlinger Weg).

Für neue Flächen und Gebäude für Flüchtlinge hat die Stadt im Doppelhaushalt 2026/2027 eine Investitionssumme von insgesamt 69,5 Millionen Euro vorgesehen. In diesem Jahr wurden 43,4 Millionen Euro bereitgestellt. Angesichts wegbrechender Steuereinnahmen will die Verwaltung in der kommenden Woche, wenn der Gemeinderat an zwei Tagen neue Vorhaben diskutiert, bei den Neubauten die Reißleine ziehen.

Mercedes-Büros in Stuttgart-Untertürkheim werden umgebaut

Ausgenommen werden soll lediglich in Untertürkheim das frühere Kino-Bauer-Areal (Karl-Benz-Platz 1). Den Büroblock dort hat die Stadt von Mercedes erworben, hier könnten nach dem Umbau rund 230 Menschen Platz finden. Geplant sind in der 6. Tranche insgesamt rund 800 neue Plätze, von denen dann 570 fehlen würden.

Stadt ist Verpflichtungen eingegangen

Mitte April dieses Jahres hatte der Gemeinderat bereits neuen Wohnmodulen an fünf Standorten mit 352 Plätzen zugestimmt. Dazu gehört auch das alte Stadtbad in Bad Cannstatt, wo Module für 100 Menschen in die Schwimmhalle gestellt werden sollen. Insgesamt waren im April Investitionen in Höhe von rund 40 Millionen Euro beschlossen worden, teils mit Wirkung auf den Haushalt 2026. Wegen der „Unabweisbarkeit der Maßnahme“ hatte die Verwaltung im April vom Gemeinderat die Freigabe für die 5. Tranche erhalten, im Rathaus wollte man rasch die „notwendigen Verpflichtungen eingehen“ – also Module bestellen.

Insgesamt steht die Stadt bei der Unterbringung unter Druck, weil sie bis Jahresende teure Hotelplätze räumen soll. Das Land hat angekündigt, diese Art Notunterkünfte nicht weiter zu bezahlen. Außerdem kommen weitere Flüchtlinge, nun wieder vermehrt junge Männer, aus der Ukraine. Bis Mitte Februar 2026 soll zudem die Unterkunft im Haus Schönberg (rund 300 Plätze) geräumt werden, das hatte OB Frank Nopper den Bürgern dort zugesagt.

Land macht Druck auf Stuttgart

Die mit der 6. Tranche geplanten Plätze müssen also irgendwie geschaffen werden, wohl über die Verlängerung von Mietverträgen oder neue Anmietungen. Zwar würde der Investitionshaushalt um eine zweistellige Millionensumme entlastet, der Ergebnishaushalt aber durch Mietkosten belastet.

In dieses Bürogebäude in Weilimdorf könnten Flüchtlinge einziehen. Foto: STZN/ks

Noch vor wenigen Tagen hatte die Verwaltung gegenüber 400 teils aufgebrachten Bürgern in Feuerbach die Pläne für 190 neue Plätze in der Feuerbacher Talstraße verteidigt und war dort Falschinformationen entgegengetreten. Die Module auf einem alten Sportgelände würden nach überschlägiger Rechnung etwa zehn Millionen Euro kosten. Der Standort soll nun aus Kostengründen zumindest vorerst kein Thema mehr sein. Im zweiten Quartal 2026 sollen dagegen 77 Plätze im ehemaligen Hotel Körschtal in Möhringen für 1,2 Millionen Euro bezugsfertig werden. Die Stadt hatte das Hotel mit zwei Gebäuden samt Tiefgarage bereits vor Jahren erworben (für dem Vernehmen nach rund zwei Millionen Euro), die Umbaugenehmigung gilt seit Januar 2025.

Wann kommt die Lea in Stuttgart-Weilimdorf?

Eine gewisse Entspannung erhofft sich die Stadt in den nächsten Jahren, wenn die Baugenehmigung für die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (Lea) in Weilimdorf vorliegt und im ersten Schritt 500 der 1300 Lea-Plätze auf die Stuttgarter Aufnahmequote angerechnet werden können.

Stuttgarter Oberbürgermeister Nopper mit scharfer Kritik an Grünen

Im Nachgang zur Lea-Entscheidung lieferten sich Grüne aus dem Bezirksbeirat sowie der Grünen-MdL Oliver Hildenbrand und OB Frank Nopper (CDU) ein Scharmützel um die Frage, ob Nopper beim Land mehr Kompensation hätte aushandeln können – vor allem finanziell für den betroffenen Stadtbezirk. Die Kritik, so Nopper, sei „an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten“. Die Grünen im Gemeinderat hätten sich ausdrücklich für die Lea ausgesprochen und damit seine Verhandlungsposition „politisch stark geschwächt“. Zudem habe das Land früh klar gemacht, dass es keine derartige Kompensation geben werde. Nopper wähnt Hildenbrand „vom Wahlkampffieber erfasst“. CDU-Fraktionschef Alexander Kotz bezeichnete die Kritik der Grünen als „Scheinempörung“, sie hätten die Lea „herbeigerufen“.