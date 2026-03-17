Wohnraum für Waiblingen Instone Real Estate plant 240 Wohnungen an historischem Standort in der Stadt
In Bahnhofs- und Zentrumsnähe sollen in Waiblingen rund 240 Wohnungen entstehen. Gebaut wird auf einem Gelände mit interessanter Geschichte.
In Bahnhofs- und Zentrumsnähe sollen in Waiblingen rund 240 Wohnungen entstehen. Gebaut wird auf einem Gelände mit interessanter Geschichte.
Wo Karl Oppenländer einst seine „Fabrik feiner Holzwaren“ in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) betrieb, plant der Investor Instone Real Estate nun den Bau von rund 240 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Die Firma mit Hauptsitz in Essen will dazu ein rund 1,3 Hektar großes Grundstück zwischen der Oppenländerstraße und der Bahnhofstraße bebauen.