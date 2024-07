Trotz des Versprechens einer „Netto-Null“-Versiegelung und trotz eines Volksantrags scheut die Koalition klare Aussagen. Intern gibt es Streit.

Thomas Faltin 16.07.2024 - 14:28 Uhr

Gerhard Bronner, der Vorsitzende des Landesnaturschutzverbandes, spricht geradeheraus von „Wortbruch“, und Johannes Enssle, der Chef des Nabu, spürt in sich eine „herbe Enttäuschung“ über die grün-schwarze Landesregierung. Tatsächlich muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass der Landtag in seiner Sitzung an diesem Mittwoch den Volksantrag „Ländle leben lassen“ ablehnen wird, bei dem mehr als 20 Verbände und 53 000 Privatpersonen darauf gedrungen haben, den Flächenfraß im Südwesten zu stoppen.