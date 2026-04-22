Wohnraumoffensive in Böblingen Mikroapartments für Studenten und Azubis
Mittelfristig unterkommen, bis das Studium vorbei oder die Ausbildung beendet ist? Die BBG baut in der Eugen-Bolz-Straße Mikroapartments.
Mittelfristig unterkommen, bis das Studium vorbei oder die Ausbildung beendet ist? Die BBG baut in der Eugen-Bolz-Straße Mikroapartments.
Was da in der Diezenhalde an der Eugen-Bolz-Straße in Sindelfingen gebaut wird, und heute Mikroapartments heißt, sind kleine möblierte Wohnungen, in denen man zeitweise unterkommt. Rainer Ganske, Chef der Böblinger Baugesellschaft (BBG) adressierte am Montag bei der Grundsteinlegung von 53 Mikroapartments die Zielgruppe: Studenten, Auszubildende, Geschäftsreisende oder Arbeiter auf Montage.