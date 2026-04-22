Wohnraumoffensive in Böblingen Mikroappartements für Studenten und Azubis
Mittelfristig unterkommen, bis das Studium vorbei oder die Ausbildung beendet ist? Die BBG baut in der Eugen-Bolz-Straße Mikroappartements.
Mittelfristig unterkommen, bis das Studium vorbei oder die Ausbildung beendet ist? Die BBG baut in der Eugen-Bolz-Straße Mikroappartements.
Was da an der Eugen-Bolz-Straße in Sindelfingen gebaut wird, und heute Mikroappartements heißt, sind kleine möblierte Wohnungen, in denen man zeitweise unterkommt. Rainer Ganske, Chef der Böblinger Baugesellschaft (BBG) adressierte am Montag bei der Grundsteinlegung von 53 Mikroappartements die Zielgruppe: Studenten, Auszubildende, Geschäftsreisende oder Arbeiter auf Montage.