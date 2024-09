Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebau GmbH hat das Haus in der Kreuznacher Straße 13 in Bad Cannstatt gekauft. Dort war jahrelang die Volkshochschule beheimatet. Bis 2026 sollen dort für drei Millionen Euro zwölf Wohnungen entstehen.

Uli Nagel 03.09.2024 - 09:49 Uhr

Ende der 80er-Jahre lud die VHS Bad Cannstatt noch in die Kreuznacher Straße 13 ein, um ihr Jahresprogramm vorzustellen. Mit Eröffnung des Treffpunkts Rotebühlplatz in der Innenstadt mit seinen modernen mehr als 50 Räumen änderte sich dies. Die Zentralisierung hatte zur Folge, dass die Volkshochschulen in den Stadtteilen in Vergessenheit gerieten.