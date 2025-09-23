Wohnungsbau in Baden-Württemberg: Bauwirtschaft: Wann zündet der Bauturbo der Regierung?

Nicht weniger als einen „Aufbau West“ mahnt Markus Böll, der Präsident der Landesvereinigung Bauwirtschaft, an – „insbesondere in unserem Bundesland Baden-Württemberg“. Das heißt: „mehr Initiative im Wohnungsbau, die nicht mit halbherzigen Maßnahmen, sondern mit echten Investitionen flankiert werden“. Die Politik werfe gerne „kleine Zuckerle über den Bauzaun und schaut dann, was daraus wird“, klagt der Schriesheimer Bauunternehmer. Stattdessen „brauchen wir ein Maßnahmenbündel, das wirklich einen Bauturbo auslöst und Nachfrage generiert.“