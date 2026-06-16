Die Bundesregierung verspricht Milliarden zur Förderung von preiswerten Wohnungen. Bisher geht es mit dem Bestand jedoch weiter abwärts.
16.06.2026 - 09:35 Uhr
Die Zahl der Sozialwohnungen ist nach Angaben der Bundesregierung auch 2025 gesunken. Zwar wurden 27.283 Neubau-Mietwohnungen gefördert, zwei Prozent mehr als 2024, wie das Bauministerium auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay mitteilte. Dazu kamen 4.701 neue Wohnheimplätze für Studierende und Auszubildende. Zugleich fielen jedoch 57.621 Einheiten aus der Sozialbindung.