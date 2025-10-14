Viele Nachbarn hadern mit den Plänen zur Bebauung des Oberaichener Ortsrands. Eine Bürgerinitiative hat nun einen neuen Vorschlag für das Gebiet Bergäcker erarbeitet.

Philipp Braitinger 14.10.2025 - 08:00 Uhr

Neuer Wohnraum wird dringend benötigt. Und die Stadt braucht Geld, das sie auch aus dem Verkauf von Grundstücken erhalten möchte. Beide Ziele können am Rande von Oberaichen erreicht werden. In dem Gebiet Bergäcker soll Wohnungsbau stattfinden. Eine Bürgerinitiative kritisiert die bisherigen Pläne der Stadt. Die diskutierte Planung sei zu massiv, passe städtebaulich nicht zur bestehenden Bebauung. Hinzu kommt die Verkehrsführung, die viele Nachbarn, in dem ohnehin von hohem Parkdruck geplagten Gebiet, erschaudern lässt. „Wir fordern die organische Fortführung des Orts“, sagt Christian Wolf von der Bürgerinitiative. Wichtig ist Wolf und seinen Mitstreitern, dass sie die Neubebauung nicht verhindern möchten. Sie soll aber im Einklang mit den Bedürfnissen der Nachbarschaft erfolgen. Andernfalls drohten jahrelange Rechtsstreitigkeiten und Stillstand auf dem potenziellen Bauland. Wie eine aus Sicht vieler Nachbarn verträgliche Bebauung aussehen könnte, beschreibt der Architekt Eberhard Faecke, der Mitglied der Bürgerinitiative ist, anhand von Plänen und einem Modell. Ein Kernpunkt des Alternativvorschlags ist es, die Hans-Holbein-Straße und die Carl-Spitzweg-Straße fortzuführen und den Verkehr bis ans Ende des Gebiets durchfahren zu lassen. Parkplätze sollen nahe den jeweiligen Häusern eingerichtet werden. Im bisherigen Entwurf, der aus einer Mehrfachbeauftragung der Stadt als Sieger hervorgegangen ist, spielt ein zentrales großes Parkhaus eine wichtige Rolle. Dort sollen die Autos der neuen Anwohner im Wesentlichen geparkt werden, das restliche Wohngebiet soll, soweit möglich, autofrei bleiben.