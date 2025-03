Viele Gemeinden veröden in ihrem Inneren. Um Ortskerne zu beleben, will die SPD jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – und sieht bei den Kirchen eine besondere Verantwortung.

Annika Grah 27.03.2025 - 13:39 Uhr

Leerstand in Ortskernen, ältere Menschen, die in viel zu großen Häusern wohnen – die SPD-Landtagsfraktion fordert eine gezieltere Förderung für die Entwicklung der Zentren in kleinen und mittleren Gemeinden. „Die Förderung muss klar priorisiert werden, hin zum dringendst benötigten, nämlich altersgerechten Wohnen – also die Phase, bevor jemand pflegebedürftig wird“, sagte der Abgeordnete Jonas Hoffmann unserer Zeitung. „Wir haben in Ortskernen in kleinen und mittleren Gemeinden einen hohen Leerstand und ‚fehlbelegte Immobilen’. Da steckt viel Potenzial vor allem für altersgerechtes Wohnen“, sagt er.