Seit vier Jahren wächst die Zahl der Sozialwohnungen wieder. Trotzdem, so moniert der Mieterbund, sei der Bestand zu niedrig. Was jetzt vom Land zu erwarten ist.
30.03.2026 - 06:00 Uhr
Der leichte Anstieg der Sozialwohnungen dürfte sich im Südwesten in den kommenden Jahren fortsetzen. 2025 sind laut Bauministerium 3367 Sozialwohnungen gefördert worden. „Das ist der höchste Wert seit zehn Jahren und ein Anstieg von 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, sagte Nicole Razavi (CDU), baden-württembergische Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen. „Wir haben die Trendwende geschafft.“ Im Schnitt dauert es drei Jahre vom Antrag bis zur fertigen Wohnung.