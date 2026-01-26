 
Wohnungsbaugenossenschaft Fellbach Eine Initiative, die Menschen mit Handicap eine berufliche Chance bietet

1
Dieses Fewog-Quartett mit Julius Frick, Nina Weigl, Wolfgang Röder und Ingolf Epple (von links) präsentiert das Logo der neuen Fewog plus Service- und Dienstleistungsgesellschaft. Foto: Fewog

Die Fellbacher Wohnungsbaugenossenschaft gründet die Fewog plus. Das bedeutet verbesserte berufliche Teilhabe für Menschen mit Handicap.

Als ein Modell, das bundesweit ebenso aufsehenerregend wie fast einzigartig ist, stuft die Fellbacher Wohnungsbaugenossenschaft (Fewog) ihre neueste Initiative ein. Sie hat jetzt mit der Fewog plus Service- und Dienstleistungsgesellschaft mbH ein gewerblich anerkanntes Inklusionsunternehmen gegründet.

 

Das neue Unternehmen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist eine 100-prozentige Tochter der Fewog eG und verbindet das Angebot wohnungsnaher Dienstleistungen mit dem Ziel, dauerhafte inklusive Arbeitsplätze zu schaffen. Der offizielle Startschuss fiel vor wenigen Tagen im Rahmen einer Gründungsfeier in der Geschäftsstelle der Genossenschaft.

Inklusion als gelebter genossenschaftlicher Auftrag

Bereits seit vielen Jahren engagiert sich die Fewog eG für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung und arbeitete bislang mit Werkstätten und Inklusionsbetrieben zusammen. Mit der Gründung der Fewog plus geht die Fellbacher Genossenschaft nun einen konsequenten nächsten Schritt: Sie schafft eigene sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in einem anerkannten Inklusionsunternehmen gemäß Paragraf 215 Sozialgesetzbuch IX.

Der Fewog-Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Röder erklärte bei der Gründungsfeier: „In der Fewog plus werden Menschen auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung Schulter an Schulter in einem gemeinsamen Berufsalltag zusammenarbeiten.“

Unter den rund 40 Gästen der Feier waren Vertreter aus Politik, Verwaltung, aus dem sozialunternehmerischen Bereich sowie von befreundeten Wohnungsunternehmen. Begrüßt wurden zahlreiche Honoratioren, etwa von der Stadt, vom Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen sowie Vertreterinnen des Inklusions- und Integrationsfachdienstes Rems-Murr. Erstmals waren auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fewog plus anwesend.

Nach Röders Angaben verbindet die Fewog plus „die nachhaltige Schaffung inklusiver Arbeitsplätze mit einem hochwertigen Dienstleistungsangebot für unsere Mitglieder – ein echter Synergieeffekt“.

Nina Weigl, geschäftsführende Vorständin der Fewog eG und Geschäftsführerin der Fewog plus, betonte: „Wir schaffen gemeinsam Arbeitsplätze für Menschen, die anderswo vielleicht keine Chance bekommen würden – und darauf bin ich unheimlich stolz.“ Gleichzeitig betonte sie: „Es kommt nicht auf die Größe eines Unternehmens an, sondern auf die Haltung der Menschen, die dahinterstehen.“

Sängerin Cara Kienzle, bekannt aus „The Voice of Germany“ und Bewohnerin einer Fewog-Wohnung in Fellbach, gestaltete den Abend musikalisch. Foto: Joyn

Bernhard Pflaum, Leiter des Referats Inklusionsbetriebe beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden Württemberg, würdigte das Projekt mit diesen Worten: „Bundesweit ist die Fewog plus die erste Konstellation eines Inklusionsunternehmens innerhalb einer wohnungswirtschaftlichen Genossenschaft – das kann durchaus Vorbildcharakter haben.“

Ein weiterer Höhepunkt der Feier war die feierliche Enthüllung des neuen Fewog-plus-Logos. Sängerin Cara Kienzle, Bewohnerin einer Fewog-Wohnung in dritter Generation und Teilnehmerin der Castingshow „The Voice of Germany“, sorgte mit zwei Songs für einen besonderen Rahmen des Abends.

Kehrwochenservice sowie Treppenhausreinigung

Die Fewog plus wird ab dem zweiten Quartal 2026 wohnungsnahe Dienstleistungen übernehmen, zunächst insbesondere im Bereich Treppenhaus- und Büroreinigung sowie Kehrwochenservices. Perspektivisch sind weitere Angebote wie kleinere handwerkliche Arbeiten, Hausmeisterdienste, Gartenpflege, Umzugshilfen oder das Angebot einer Sozialberatung für Mietende der Fewog geplant.

Ziel ist für die Fellbacher Genossenschaft ein doppelter Gewinn: echte Teilhabechancen für Menschen mit Behinderung und verlässliche, soziale Dienstleistungen für die Mitglieder beziehungsweise Mieterinnen und Mieter der Fewog eG.

Von Dirk Herrmann
