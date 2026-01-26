Wohnungsbaugenossenschaft Fellbach Eine Initiative, die Menschen mit Handicap eine berufliche Chance bietet
Die Fellbacher Wohnungsbaugenossenschaft gründet die Fewog plus. Das bedeutet verbesserte berufliche Teilhabe für Menschen mit Handicap.
Die Fellbacher Wohnungsbaugenossenschaft gründet die Fewog plus. Das bedeutet verbesserte berufliche Teilhabe für Menschen mit Handicap.
Als ein Modell, das bundesweit ebenso aufsehenerregend wie fast einzigartig ist, stuft die Fellbacher Wohnungsbaugenossenschaft (Fewog) ihre neueste Initiative ein. Sie hat jetzt mit der Fewog plus Service- und Dienstleistungsgesellschaft mbH ein gewerblich anerkanntes Inklusionsunternehmen gegründet.