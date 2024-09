In Bremen bricht nachts ein Feuer aus - mit tragischen Folgen für eine Frau und zwei Kinder.

dpa 14.09.2024 - 12:22 Uhr

Bremen - Bei einem Feuer in einem Kinderzimmer sind in Bremen eine Mutter und zwei Kinder ums Leben gekommen. Der Brand sei in der Nacht in einer Wohnung im Ortsteil Ellener Feld ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit.