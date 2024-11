Vermutlich wegen eines defekten Ölofens kam es am Freitag in Fellbach zu einem Wohnungsbrand in der Neckarstraße. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Chris Lederer 23.11.2024 - 15:52 Uhr

In der Neckarstraße in Fellbach hat es am Freitag in einer Erdgeschosswohnung gebrannt. Der Auslöser war laut einem Bericht der Polizei wohl ein defekter Ölofen. Die 87-jährige Bewohnerin reagierte offenbar geistesgegenwärtig und drehte noch den Ölhahn zu, bevor sie die Wohnung verließ. Verletzt wurde laut Polizei niemand.