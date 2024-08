Die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag zu einem Brand nach Stuttgart-Möhringen aus. Die Einsatzkräfte retteten eine Person mit einer Drehleiter und entdeckten einen brennenden Akku in einer Wohnung.

Matthias Kapaun 07.08.2024 - 18:04 Uhr

