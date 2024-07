Aus ungeklärter Ursache gerät in der Nacht auf Sonntag eine Küche in einem Wohnhaus an der Hölderlinstraße in Rudersberg in Brand. Die Feuerwehr rückt mit 50 Einsatzkräften aus.

cl 15.07.2024 - 11:26 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag um 2.35 Uhr eine Küche sowie das angrenzende Wohnzimmer eines Hauses in der Rudersberger Hölderlinstraße in Brand gestanden. Das Feuer breitete sich laut der Polizei aus und beschädigte durch Hitze und Ruß auch das Erdgeschoss stark. Die Feuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Durch Löschwasser im Erdgeschoss wurde zudem das Untergeschoss leicht beschädigt, da Wasser durch den Boden der Räume sickerte.