Im Juni brechen zwei Männer in eine Wohnung in Stuttgart-Ost ein. Der Bewohner bricht sich bei der Verfolgung der Verdächtigen den Arm. Die Polizei kann einen der Einbrecher gleich verhaften, bei dem anderen dauert es vier Monate, bis die Handschellen klicken.

Ermittlern der Kriminalpolizei ist ein 37 Jahre alter Mann aus Ludwigsburg ins Netz gegangen, der im Verdacht steht, im Juni dieses Jahres an einem Einbruch in eine Wohnung in Stuttgart-Ost beteiligt gewesen zu sein. Sein Komplize war bereits kurz nach der Tat erwischt worden.

Wie die Polizei bereits berichtet hatte, waren die beiden zunächst unbekannten Einbrecher am Morgen des 12. Juni 2024 über ein Kellerfenster in eine Wohnung eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in der Wunnensteinstraße eingestiegen. Dabei weckten sie den 43-jährigen Bewohner kurz nach 4 Uhr, hatten aber offenbar noch genügend Zeit, zwei Uhren, einen schwarzen Rucksack mit Laptop und Tablet sowie ein Mobiltelefon zu stehlen. Als die Männer den Bewohner bemerkten, setzten sie zur Flucht an. Der 43-Jährige verfolgte sie und stürzte dabei so unglücklich, dass er sich den Arm brach. Immerhin konnte er den alarmierten Beamten eine vage Täterbeschreibung zukommen lassen, mit der sie kurze Zeit später zumindest einen der beiden Täter, einen 29 Jahre alten Mann, fassen konnten.

Die Kriminalpolizei startete mit ihren Ermittlungen zu dem zweiten Täter, die sie auf die Spur des 37-Jährigen führten. Vier Monate nach dem Einbruch, am vergangenen Mittwoch, nahmen die Polizisten den mutmaßlichen Komplizen des 29-Jährigen um 6 Uhr in seiner Unterkunft in Ludwigsburg fest und durchsuchten sein Zimmer. Sie beschlagnahmten Beweismittel, die nun ausgewertet werden. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der den 37-Jährigen in ein Gefängnis schickte.