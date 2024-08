Ein 23 Jahre alter Mann soll Mitte August in ein Wohnhaus an der Böblinger Straße eingestiegen sein und eine Jugendliche attackiert haben. Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen

Von einem Einbrecher in den eigenen vier Wänden aus dem Schlaf gerissen und auch noch attackiert zu werden, ist wohl einer der schlimmsten Albträume vieler Bürger. Genau dieser Fall hat sich am Samstag, 17. August, in Stuttgart-Kaltental ereignet. Die gute Nachricht: Am vergangenen Dienstag hat die Polizei einen 23 Jahre alten Tatverdächtigen in Vaihingen festgenommen. Die schlechte: Der Wohnsitzlose hat eine 15-Jährige wohl schwer verletzt.

Lesen Sie auch

Die Spurensicherung im Hof des Wohnhauses /Sebastian Steegmüller

Rückblick: Der Mann soll in der besagten Nacht gegen 3.30 Uhr in das Haus an der Böblinger Straße eingestiegen und dort auf die schlafende Jugendliche getroffen sein. Im Halbschlaf wehrte sie sich gegen den Täter, der daraufhin flüchtete. Sie schlief wieder ein, erst am nächsten Morgen realisierte sie, was Stunden zuvor passiert war, dabei stellte sie ihre Verletzungen fest. Sie verständigte eine Bekannte, welche kurz vor 8 Uhr die Polizei alarmierte. Rettungskräfte brachten die 15-Jährige dann in ein Krankenhaus.

Intensive Ermittlungen – auch am Tag nach der Tat war die Spurensicherung über Stunden vor Ort – führten zu dem 23-Jährigen. Er steht auch im Verdacht, in der gleichen Nacht zwei weitere Einbrüche wenige Häuser weiter begangen zu haben. Mittlerweile befindet er sich in Untersuchungshaft.