Wohnungseinbruch in Stuttgart-Süd

Reiche Beute haben bislang unbekannte Täter bei einem Wohnungseinbruch im Stuttgarter Süden gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 07.08.2024 - 14:05 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind im Laufe des Dienstags in eine Wohnung in der Möhringer Straße in Stuttgart-Süd eingebrochen und haben reiche Beute gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.