Einbrecher suchen in der Nacht zum Donnerstag eine Wohnung in Weilimdorf heim, durchwühlen die Zimmer und stehlen Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 26.09.2024 - 12:06 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in eine Wohnung in der Losäckerstraße in Stuttgart-Weilimdorf eingebrochen und haben Schmuck im Wert von rund 100 Euro erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.