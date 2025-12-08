Der erhöhte Fahndungsdruck bei Einbrüchen zeitigt Erfolge. Doch es bleibt viel zu tun, um Wohnungen gegen Einbrüche zu schützen. Die Polizei gibt einige Ratschläge.
08.12.2025 - 15:00 Uhr
Ein erhöhter Fahndungsdruck zahlt sich aus, um Einbrecher dingfest zu machen. So hat die Polizei am Anfang dieses Monats vier jugendliche Einbrecher festgenommen, die in eine Schule in Leinfelden-Echterdingen eingedrungen waren. Untersucht wird nun, ob sie auch für weitere Einbrüche in Schulen in den vergangenen Wochen verantwortlich sind.